Películas de superhéroes que se estrenan en 2018

MADRID, España(Agencias)

El 2018 será otro año en el que los superhéroes estarán muy presentes en las salas de cine de todo el mundo. Desde Marvel hasta DC, los dos gigantes de este gran juego, pasando por algunos esperados títulos de animación como la secuela Los increíbles de Pixar. Las salas volverán a acoger un buen número de estrenos relacionados con la acción de este ya subgénero por derecho propio.



En febrero se abrirá la veda con Pantera Negra. Será el pistoletazo de salida a los superhéroes de Marvel en un año plagado de aspirantes a taquillazos. Los nuevos mutantes en abril, Deadpool 2 en junio o Ant-Man y la Avispa en julio son algunos de los títulos más esperados inspirados en los cómics de la Casa de la Ideas.



Aunque sin duda alguna, el más esperado de todos los estrenos es el de Infinity War. Será el 4 de mayo cuando la reunión de superhéroes de Marvel haga frente al malvado Thanos y su intención de reunir las Gemas del Infinito para conquistar la Tierra. Aquaman, por parte de Warner y DC; Venom y los X-Men, por parte de Sony y Fox respectivamente, intentarán hacerles frente.



PANTERA NEGRA (16 de febrero)



La primera parada del año narrará la historia de T’Challa (Chadwick Boseman) como rey de Wakanda tras la muerte de su padre en Capitán América: Civil War. Ryan Coogler dirige a un elenco que incluye nombres como Andy Serkis (Ulysses Klaue) y Michael B. Jordan (Erik Killmonger). ¿Se dará respuesta a si la Gema-Alma está realmente en Wakanda?



LOS NUEVOS MUTANTES (13 de abril)



Josh Boone cambia la adaptación de Bajo la misma estrella, la famosa novela adolescente de John Green, para dirigir Los nuevos mutantes (The New Mutants), inspirada en la historia de Marvel Comics ‘The Demon Bear Saga’. La película está protagonizada por Maisie Williams como Wolfsbane, Anya Taylor-Joy como Magik, Charlie Heaton como Bala de Cañón, Blu Hunt como Dani Moonstar y Henry Zaga como Sunspot.



VENGADORES: INFINITY WAR (4 de mayo)



Seguramente, el estreno Marvel más esperado del año* y de la década. Infinity War llegará en el mes de mayo para desentrañar los planes de conquista de Thanos (Josh Brolin) sobre la Tierra y su ansia por reunir las Gemas Infinitas. Los héroes de todo el Universo Cinematográfico Marvel unirán fuerzas para detener al Titán Loco.



DEADPOOL 2 (1 de junio)



En junio será el turno de Deadpool, el regreso del lenguaraz superhéroe encarnado por Ryan Reynolds sobre cuya trama apenas se conocen detalles. Sabemos que David Leitch (John Wick) reemplazó a Tim Miller en la dirección. Además, habrá caras nuevas como Cable (Josh Brolin), y Domino (Zazie Beets) y otras ya conocidas como Coloso (Stefan Kapicic), Nehegonic Teenage Warhead (Brianna Hildebrand), Blind Al (Leslie Uggams) y el taxista Dopinder (Karan Soni).



LOS INCREÍBLES 2 (15 de junio)



Catorce años después llega la esperada secuela de Los increíbles. Los superhéroes de Pixar, ya de la mano de Disney, vuelven con el director Brad Bird y los miembros del reparto original: Craig T. Nelson como Mr. Increíble, Holly Hunter como Elastigirl, Sarah Vowell como Violet, Huck Milner como Dash y Samuel L. Jackson como Frozone. Juntos deberán combatir la amenaza de El socavador (John Ratzenberger), el villano presentado al final de la primera película.



ANT-MAN Y LA AVISPA (6 de julio)



En el mes de julio será el turno de Ant-Man. Paul Rudd se enfundará de nuevo el traje del superhéroe tras lo ocurrido en Capitán América: Civil War. Peyton Reed dirige esta historia que tendrá que dar respuestas al encarcelamiento y posterior escapatoria de Scott Lang. Hope (Evangeline Lilly) se vestirá como Avispa, mientras que Hank Pym (Michael Douglas) ejercerá de guía.



LOS JÓVENES TITANES (27 de julio)



Teen Titans Go! to the Movies promete una buena dosis de diversión. Desilusionados porque los superhéroes de DC Comics protagonizan sus propias películas, los Jóvenes Titanes encuentran a un director de Hollywood dispuesto a transformarlos en estrellas. Greg Cipes (Chico Bestia), Scott Menville (Robin), Khary Payton (Cyborg), Tara Strong (Raven) y Hynden Walch (Starfire) repiten sus papeles en lo que será la primera serie animada de DC adaptada a la gran pantalla.



VENOM (5 de octubre)



Tom Hardy comanda la primera aventura del universo Spider-Man sin el propio Hombre-Araña como protagonista. Su Eddie Brock tendrá que lidiar con la temible amenaza de los simbiontes. Aunque apenas se conocen detalles de la trama, la cinta dirigida por Ruben Fleischer podría seguir los pasos de la miniserie Venom: Lethal Protector. El elenco también incluye a Woody Harrelson y Michelle Williams.



X-MEN: DARK PHOENIX (2 de noviembre)



En el mes de noviembre, Simon Kinberg y Fox rescatan una de las tramas más aplaudidas de los cómics para llevarla a la gran pantalla. Sophie Turner repite en su papel de Jean Gray como ya hiciera en X-Men: Apocalipsis. Ahora tendrá que interpretar el auge y la caída de su personaje, su relación con Magneto y la amenaza de la malvada extraterrestre interpretada por Jessica Chastain.



SPIDER-MAN: UN NUEVO UNIVERSO (14 de diciembre)



El Hombre Araña será el encargado de cerrar el año para los superhéroes de Marvel. Phil Lord y Chris Miller fueron los elegidos por Sony para dirigir este “nuevo universo” de Spider-Man con el joven Miles Morales como protagonista. El teaser ha dejado ver un estilo de animación novedoso y realmente impresionante, y aunque no se conocen demasiado detalles, se espera que la cinta narre el ataque del vampiro Morlun (Liev Schrieber).



AQUAMAN (21 de diciembre)



En el bando de Warner y DC, Aquaman será el siguiente protagonista de la Liga de la Justicia en saltar en la palestra en solitario, tras la brillante irrupción de Wonder Woman a mediados del año pasado. James Wan dirige esta cinta que tendrá que desentrañar el origen del superhéroe de Atlantis y su relación con Mera (Amber Heard) y su hermano Orm (Patrick Wilson).



Fuente: Europa Press