Selena Gomez lanza fuerte crítica a Maluma

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Aprendizaje para el día de hoy 🙏🏻

SER AGRADECIDO/ BE GRATEFUL https://t.co/nrqX26kRUb — MALUMA (@maluma) 4 de enero de 2017

Selena Gomez se sumó a las críticas que ha recibido Maluma por su canción "Cuatro Babys".Durante una entrevista para "The Huffington Post", la cantante envió un mensaje al colombiano, en el que lamentó que en pleno éxito se le ocurriera una canción en contra de las mujeres.“No puedo creer que un artista de la talla de Maluma, en plenitud de su éxito, se le ocurriera una canción en contra de las mujeres, quienes son sus principales seguidoras. Le hizo muchísimo daño a quienes realmente hacen música, y con el talento que él tiene no debe de sentir la necesidad de recurrir a estos métodos", expresó la ex chica Disney.Maluma publicó un mensaje en Instagram, que bien podría ser una indirecta para Selena."Aprendizaje para el día de hoy ser agradecido/ be grateful", escribió el intérprete junto a esta reflexión:“El que no tiene piscina en su casa, quiere una y el que la tiene, no la usa. El que no tiene algún familiar, quisiera tenerlo de vuelta y el que lo tiene se queja de él. El que no tiene comida, se muere por un plato y el que tiene se queja porque sabe mala...”.