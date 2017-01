El Brujo Mayor prevé nacimiento de estrellas en TV

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El Brujo Mayor hizo sus predicciones sobre lo que depara el 2017 para el mundo del deporte, la política y por supuesto, el espectáculo, donde tocó el tema de artistas como Luis Miguel, Alejandra Guzmán y Vicente Fernández, pero en su predicción puso especial interés al hablar sobre el tema de las televisoras que, asegura, buscarán abaratar costos este año.



“No estoy en contra ni de Televisa, ni de Azteca ni nada pero están haciendo una cosa increíble, muchos concursos para sacar nuevos artistas. Tienen que buscar canales, gente barata... porque esos seres tan caros ya no es posible mantenerlos, pagarles, así que vamos a ver el nacimiento de otros artistas geniales que ojalá le encanten al pueblo porque ese es el problema, quién tiene ángel y quién no”.



Sobre Vicente Fernández, quien este año se retiró de los escenarios con un gran concierto en el Estadio Azteca, refirió que tendrá que poner especial atención en su salud.



“Para Vicente Fernández yo le diría que por favor se cuide un poquito más, yo lo veo muy enfermo, muy acabado y no lo digo yo, lo está viendo el público, se están dando cuenta entonces yo le digo que se cuide”.



Como Luis Miguel no podía faltar, señaló que habrá un retiro de su parte en el mundo de la música.



“Habrá una depresión extraordinaria que vamos a ver una o dos veces al año”.

A la que tampoco auguró buena estrella este 2017 fue a Alejandra Guzmán, para quien opinó.



“Seguimos en el mismo plan, como que perdió el estrellato y ahora anda haciendo programas chiquitos por aquí y por allá pero en fin la idea es que ya están haciendo nuevos artistas que están buscando las empresas para que no les cuesten tanto y poder llegarle al pueblo”.



Otra de las preguntas que se hizo a El Brujo fue también respecto a Donald Trump.

“No me sale que lo maten este año, pero dos o tres intentos (de asesinato) sí habrá”.



Cada año El Brujo realiza un encuentro con medios de comunicación en el que da a conocer sus predicciones sobre los personajes más polémicos de México y el extranjero. Sobre el recién presidente electo de EU también auguró un año de pérdidas millonarias, rompimiento con socios y posible petición de divorcio de su esposa.