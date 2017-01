Por malos implantes, Sabrina piensa en demanda

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Sabrina Sabrok se sometió este 2 de enero a una segunda gluteoplastia, para cambiar las prótesis que tenía y que le causaban dolor. De paso aumentó de 180 cc a 360 cc el tamaño de sus implantes y en el proceso, la vedette se percató que las prótesis que tenía estaban rotas, en muy mal estado y con una sustancia amarilla.



Pese a que antes se había realizado una resonancia para saber el estado de las mismas, en el laboratorio en el que se la realizó le dijeron que estaban completas, por lo que considera proceder legalmente contra el médico que le hizo la primera cirugía y posiblemente contra el laboratorio.



“Cuando la doctora me abrió y me sacó los implantes viejos, uno de ellos estaba totalmente destruido, roto y aparte eran como de distintas marcas y usados, un montón de cosas que no están bien”.



“También hay presencia de un líquido amarillo, lo mandaron al laboratorio y con base en eso me van a recetar otro antibiótico”.



Señaló que la situación era bastante grave, atentando incluso contra su vida de dejarse por más tiempo los implantes.



“Yo pienso que sí (tomaré acciones legales), contra el doctor y contra el laboratorio (Chopo); el doctor no me contestaba las llamadas ni nada hasta que salió en los medios de comunicación”.



Tras la cirugía, la cantante dijo que se encuentra tranquila y recuperándose, por lo que espera que después de este mes pueda volver a sus actividades después del tiempo de reposo.



Sabrok ofreció una conferencia junto a la doctora Marisol Rosas Ramos en el hospital Ángeles Lindavista, donde mostró cómo quedó tras la cirugía.