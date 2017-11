¿Por qué Selena Gomez y Justin Bieber no confirman su romance?

LIMA, Perú(Agencias)

Justin Bieber y Selena Gomez han retomado contacto y el viernes fueron vistos, una vez más, en una cita.



Según reportó el portal de la revista "People", el canadiense hizo una reserva en un restaurante para poder cenar completamente a solas con la cantante. De acuerdo al citado medio, el local del restaurante Morton's The Steakhouse, ubicado en Los Ángeles, cerró a las 10 p.m. para atender exclusivamente a la pareja, que previamente había ido a un evento religioso realizado en el Microsoft Theatre.



"Justin se siente genial. Pasar la semana completa con Selena es un sueño hecho realidad para él. Está tratando de que las cosas vayan paso a paso. Realmente le entusiasma haber vuelto a retomar contacto con ella", reveló una fuente cercana a Bieber a "People". Pero, pese a lo bien que aparenta ir todo entre Selena Gomez y Justin Bieber, de acuerdo a la citada fuente la cantante de 25 años tiene todavía a prueba a su ex novio, y hay una razón para ello.



"Él está esperando a que Selena le diga que ya están reconciliados oficialmente y que han vuelto. Él no siente prisa, porque está seguro de que emocionalmente ya están juntos otra vez, pero Justin tiene que ganarse otra vez a su familia, y eso tomara un tiempo", indicó la fuente a "People".



"Justin siente que realmente ya ha cambiado. sabe lo que hizo mal en el pasado y que Selena merece algo mejor. Él quiere estar con ella y hará todo lo que sea necesario para demostrarle que puede ser un buen novio", añadió la fuente.



Justin Bieber y Selena Gomez empezaron su romance en el 2011 y terminaron al año siguiente, aunque continuaron frecuentándose hasta el 2014. La pareja se separó luego y protagonizó un momento polémico cuando, tras amenazar con cerrar su Instagram por las críticas a su novia de ese entonces, la modelo Soa Richie, Selena Gomez le dejó un mensaje público y lo acusó de haberle sido infiel.



"Es curioso cómo los que engañaron varias veces, están señalando con el dedo a los que dieron su perdón y apoyo, no es de extrañar que los fans se vuelvan locos. Triste. Todo el amor", escribió Gomez en aquella ocasión.