Adriana Lavat recae en enfermedad

(Agencias)

A viviiiiiiir!!!! Fuerza y fe 💜 #fibromialgia 👊🏻 Una publicación compartida por adriana lavat (@adrianalavat) el 4 de Oct de 2017 a la(s) 7:54 PDT

Mientras Rafael Márquez sigue librando una batalla legal tras ser señalado por tener vínculos con el narcotráfico, Adriana Lavat, su ex esposa y madre de dos de sus hijos, reveló que se encuentra pasando por un mal momento de salud.A través de un video donde aparece con mal semblante y recostada en una cama, la actriz mexicana contó: “Como pueden ver hoy no me siento bien, así como un día puedo estar bailando sonriente, al día siguiente la fibromialgia hace de las suyas y me tumba a la cama”.Posteriormente, Lavat explicó que este mensaje iba destinado a las mujeres que padecen su misma condición, y aprovechó para enviarles un mensaje: “Levántense chicas, les mando todo mi amor, llenémonos de fuerza y fe, este mundo necesita mujeres como nosotras, valientes, fuertes, guerreras, necesita de todas esas personas que están enfermas tiradas en la cama y no pueden hacer su sueño realidad. Levántense, salgamos adelante, démonos amor entre nosotros que hace tanta falta en el mundo y salgamos adelante con fuerza y fe”.Cabe señalar que desde hace casi 10 años la ex de Márquez se encuentra luchando contra esta enfermedad, misma que la tuvo postrada en una cama durante varios años, época en que tuvo que abandonar todos sus proyectos profesionales.“Estuve 4 años en cama absolutamente anclada sin ver tele, la luz me molestaba, el ruido, y de hecho la verdad te confieso que todavía me cuesta mucho trabajo tolerar reuniones, me cuesta mucho trabajo salir, levantarme”, contó la actriz hace algunos meses en entrevista con Verónica del Castillo durante el programa “Los huevos no son al gusto”.Aunada a esta situación, Adriana ha demostrado su preocupación por la situación que atraviesa el padre de sus hijos, debido a que pudiera perder la pensión que le otorga el jugador y la casa donde vive a raíz de la investigación que realiza el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.