Comparten la 'misma Luna' en casa

MEXICALI, Baja California(GH)

Román Torres, Pablo Preciado y Melissa Robles, conforman el trío romántico Matisse, agrupación que enamoró a su público cachanilla el pasado viernes.



El teatro del Estado fue el encargado de recibir al grupo, donde cientos de jóvenes se deleitaron con sus románticos temas.

Preocupados por la falta de su staff que tuvo que quedarse en la Ciudad de México debido a las fuertes lluvias que se registraron en días pasados, los cantantes lograron sacar adelante el show.



‘Cuando te encontré’ fue el tema con el que abrieron la ‘velada íntima’ como ellos lo describieron. Y es que siendo Melissa y Román de Mexicali, regresar a casa se vuelve un encuentro más cercano tanto con sus fans, como con su familia y amigos.



El público que en su mayoría eran jovencitas, no dejaron de corear cada una de las canciones que interpretaban, además de que no perdían la oportunidad de hacerles saber su ‘amor’ por Román, Melissa y Pablo.



Pese a que la angustia era evidente por algunas fallas técnicas, esto no fue impedimento para que el trío interpretara canciones como ‘Lo Peor Que Me Ha Pasado Fue Tu Amor’, ‘Si fuera fácil’ y ‘Así era Ella’.



La sorpresa de la noche fue cuando subieron al escenario al grupo Madison, banda encargada de abrir el concierto, con quienes interpretaron ‘¿Por qué Lloras?’, canción que grabaron en colaboración ambas agrupaciones.



El concierto concluyó cerca de las 23:20 horas con uno de los temas más emblemáticos del grupo, ‘La Misma Luna’, para luego salir del escenario y regresar para interpretar ‘Más que Amigos’.



Con esto Matisse demostró de nueva cuenta, ser uno de los grupos más queridos por su público mexicalense, que cantan, sufren y sienten cada una de sus letras.