Spotify crea playlist en apoyo a "dreamers"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La aplicación de música Spotify creó una playlist, titulada "No moment for silence" (No es momento para el silencio), para expresar su apoyo a los "dreamers" tras el anuncio que hizo el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump para eliminar el programa migratorio para estudiantes DACA, que protege de la deportación a 800 mil migrantes.El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, hizo este martes el anuncio de la cancelación del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), promulgado en 2012 por el entonces presidente Barack Obama, aunque la suspensión entrará en vigor hasta dentro de seis meses, que es el periodo que Trump dio al Congreso para regularizar la situación de estos jóvenes migrantes, conocidos como "dreamers".Miles de migrantes, activistas, estudiantes y profesores participaron en protestas en varias ciudades a lo largo de Estados Unidos. Además, universidades como Harvard, Stanford y Columbia, compañías como Facebook y Google, el ex presidente Barack Obama, y gobiernos como el de México, Guatemala y El Salvador han criticado y lamentado la decisión de la administración Trump.La lista de Spotify contiene canciones de Demi Lovato, Daddy Yankee, Camila Cabello, Becky G, Jared Leto, Logic, Juanes y Khalid, entre otros. Incluso contiene mensajes de estos artistas a la comunidad migrante en Estados Unidos."Estoy con los ´dreamers´ que han luchado para ser reconocidos como los estadounidenses que son", dice la ex integrante de Fifth Harmony, Camila Cabello.Jared Leto, integrante de la banda "30 Seconds to Mars" pidió apoyar a los jóvenes, para evitar que pierdan el estatus legal que han conseguido con DACA.