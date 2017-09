Stephen King inspiró a realizadores de "It" a ser narradores

(AP )

En 1989, cuando Stephen King ya había publicado más de 20 libros, tres adolescentes descubrían su novela de terror "It" (“Eso”), una épica de 1.100 páginas sobre un grupo de chicos marginados y un villano de forma cambiante que mayormente se manifiesta como un payaso devorador de niños.



Esos jóvenes lectores crecieron para convertirse en cineastas, y unieron esfuerzos para llevar "It" a la pantalla en una película que se estrena el viernes. El director Andy Muschietti, el guionista Gary Dauberman y el productor Seth Grahame-Smith dicen que la obra de King los moldeó como narradores, y la aprobación del escritor de su adaptación es crítica para que consideren el filme un éxito.



"De ninguna manera yo sería escritor o novelista sin Stephen King", dijo Grahame-Smith, autor de "Pride and Prejudice and Zombies" (“Orgullo, prejuicio y zombies”) y "Abraham Lincoln: Vampire Hunter" (“Abraham Lincoln: Cazador de vampiros”), ambas llevadas al cine. "Lo último que quisiéramos es ser parte de una película inferior de Stephen King".