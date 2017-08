Vieth denuncia mensajes de odio tras revivir escándalo de video sexual

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Luego de que hace unos días Michelle Vieth reviviera el escándalo de su video sexual, la ola de apoyo, críticas y hasta amenazas de muerte hacia ella no se han hecho esperar.



Fue el martes pasado cuando la actriz acusó en sus redes sociales a su ex esposo Héctor Soberón de haber filtrado dicho video, pese a que el actor dijo a traves de su Instagram que él no hablaría al respecto por respeto a su esposa y sus hijos.



Tras las agresiones, la actriz de 37 años no se ha quedado callada y por eso ha decidido denunciar a través de sus redes sociales dónde se ha encargado de exponer y evidenciar los mensajes de odio.



Michelle publicó hace unos días en su cuenta de Instagram una foto donde alguien le aconseja quedarse callada y ya no hablar de las polémicas imágenes amenazadoras. Eso ocasionó que Vieth pidiera a la policía cibernética que la ayudara.



Tras la denuncia, la queja de la actriz fue atendida y después de investigar la cuenta de donde provenían los mensajes de odio, se encontró que dicho perfil violaba las reglas de Twitter, razón por la que la cuenta fue dada de baja. Esto también lo dio a conocer Vieth a través de todas sus redes sociales.



Casi 15 años han pasado desde que fue difundido este material explícito de la actriz en compañía de otro hombre. Este escándalo le costó su matrimonio con Soberón.