Marjorie de Sousa renunció para cuidar a su hijo Matías

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La actriz Marjorie de Sousa "no ha cobrado un centavo" de la pensión provisional que el padre de su hijo Matías, Julián Gil, debe pagar. Pero eso no significa que ella "ande desesperada por conseguir un trabajo", como rumoreó en diversos medios.



Así lo indicó su relacionista público, Alberto Gómez, a Telemundo, empresa a la cual se dijo que la actriz recurrió para buscar empleo.



Por el contrario, añadió Gómez, a la intérprete venezolana le han ofrecido participar en dos telenovelas y en la obra de teatro "Blancanieves", pero no aceptó para estar con su bebé. "Está enfocada en su bienestar y el de su hijo y en resolver el proceso legal" con su ex pareja, indicó el publirrelacionista.



Además, también señaló a Telemundo que en la próxima audiencia, en septiembre, se buscará llegar a un acuerdo "sobre la manutención y las relaciones paternofiliales" con Matías. Y añadió que aún no está confirmado si los actores tendrán que asistir o sólo sus abogados.