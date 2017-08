Demián Bichir actuará con Tom Holland

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA()

El actor mexicano Demián Bichir protagonizará el filme "Chaos Walking" junto a dos de las sensaciones juveniles de Hollywood: Tom Holland, el nuevo Spider-Man, y Daisy Ridley, la heroína de las últimas películas de "Star Wars."



Según informó hoy el medio especializado Deadline, Bichir formará parte de este proyecto de ciencia-ficción basado en la trilogía homónima escrita por Patrick Ness.



La premisa de esta película distópica parte de un universo en el que todos los seres vivos pueden escuchar y comprender los pensamientos de los otros.



"Chaos Walking" se estrenará el 1 de marzo de 2019 y contará con la dirección de Doug Liman ("The Bourne Identity", 2002; "Edge of Tomorrow", 2014).



Bichir , que fue nominado al Óscar al mejor actor por "A Better Life" (2011), estrenó este año "Lowriders" y "Alien: Covenant", la nueva cinta de Ridley Scott sobre el universo de "Alien."



De cara al futuro, el mexicano tiene en cartera proyectos como "The Nun", un largometraje escindido de la saga de terror "The Conjuring"; y "Bel Canto", una película que liderará junto a Julianne Moore y Ken Watanabe.