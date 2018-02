Fallece John Mahoney, actor de la serie 'Frasier'

LOS ÁNGELES, California(AP )

El actor John Mahoney, que como el padre pedestre y gruñón en la serie “Frasier” contrastaba con la pretenciosidad de sus hijos Frasier y Niles, ha muerto. Tenía 77 años.



Mahoney falleció el domingo en Chicago tras ser hospitalizado brevemente, informó el lunes Paul Martino, su representante por más de 30 años. No se proporcionó la causa de la muerte.



En “Frasier”, el programa derivado del éxito “Cheers” que estuvo en el aire de 1993 a 2004, Mahoney desempeñaba el papel de Martin Crane, un ex policía que cojeaba y pasaba el tiempo en un sillón desvencijado en la elegante sala de Frasier en Seattle.



El querido perro de Martin, Eddie, también se aposentó en esa habitación para molestia de Frasier, interpretado por Kelsey Grammer.



Mahoney, nacido en Gran Bretaña y radicado en Chicago, fue nominado dos veces al premio Emmy por “Frasier” y ganó un premio Tony en 1986 por su participación en la obra teatral “The House of Blue Leaves”.



Sus créditos más recientes incluyen un papel recurrente como un mesero que capta el interés romántico de Betty White en la serie televisiva “Hot in Cleveland”, y un episodio en otra serie, “Foyle’s War”, en 2015.