Televisión de luto por la muerte de Graciela Bernardo

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Graciela Bernardo, destacada actriz mexicana de televisión, falleció por causas aún desconocidas.



Según informó la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) México la artista participó en telenovelas como: "Luz Clarita", "El pecado de Oyuki" y "El vuelo del águila", sólo por mencionar algunas y su deceso ocurrió el pasado 27 de enero.



Artistas como Sergio Bazáñez y Arlette Pacheco reaccionaron ante la noticia en sus redes sociales y dieron retweet al suceso.



También participó en producciones como "Mamá Campanita", "Dulce desafío", "Imperio de cristal", "El noveno mandamiento", "El juego de la vida", "Amarte es mi pecado" y "Las dos caras de Ana".



Precisamente ese esa última novela, la cual fue producida por Lucero Suárez, interpretó a la Nana Aurora.



Según ella misma comentó sobre su personaje al principio tenían ciertas dudas: "Al principio a mí me decía Lucero (la productora), "es que estás muy elegante para interpretar a una nana" y compañeros míos me han dicho "¿Graciela interpretando a una nana?, como que no te va físicamente", pero ahora me dicen "te la creo perfecto como nana".