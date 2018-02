Le pone ritmo al Super Bowl

MINNEAPOLIS, Minesota(Agencias)

En esta ocasión Justin Timberlake no causó polémica en el medio tiempo del Super Bowl. El cantante llevó su ritmo al U.S. Bank Stadium de Minneapolis, en donde se desarrolló el encuentro entre Patriotas de Nueva Inglaterra y Águilas de Filadelfia.



Timberlake demostró sus grandes dotes como bailarín gracias a las coreografías que presentó.



Comenzó a cantar en la parte interna del escenario para después, a ritmo de “Rock your body”, subir y aparecer ante el público.



No se trató de una entrada espectacular como las de Madonna, Katy Perry o Lady Gaga, de años recientes. Tampoco hubo reunión de N’Sync ni apareció por sorpresa Janet Jackson, con quien tuvo la polémica del pecho al desnudo en el Super Bowl de 2004.



Timberlake desechó también la idea de contar con algún invitado especial que lo acompañara en el show.



Lo que sí apareció en el show fueron imágenes de Prince, mientras Timberlake tocaba el piano e interpretaba el tema “Until the End of Time”, pero no se trató de un holograma, como se había mencionado.



“My Love”, “Cry me a river”, “Señorita” y “Sexyback” fueron otros de los temas que sonaron.



Justin cerró su participación con el tema “Can’t stop the feeling!” y caminó en medio de las gradas del estadio para tomarse selfies con algunos asistentes al encuentro.