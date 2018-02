Del Toro cada vez más cerca del Óscar

LOS ÁNGELES, California(Agencias)

La carrera del cineasta mexicano Guillermo del Toro hacia los Óscar con “La forma del agua” recibió un nuevo impulso el sábado al alzarse con el principal premio otorgado por el Gremio de Directores de Estados Unidos.



El mexicano fue galardonado como mejor director por su romance fantástico ambientado en la Guerra Fría, un mes antes de que culmine la temporada anual de premios en Hollywood.



El realizador, de 53 años, ya obtuvo el Globo de Oro al mejor director por esta película, en que la británica Sally Hawkins encarna a la conserje de un laboratorio altamente secreto del gobierno que se enamora de una misteriosa criatura marina.



“Esta película me llevó a hacer cosas que me daban mucho miedo”, aseguró Del Toro a sus compañeros en una ceremonia celebrada en el hotel Hilton de Beverly Hills.



“Era una película llena de razones por las que no debía funcionar, y esas son precisamente las razones por las que funciona”, agregó.

Visiblemente emocionado, Del Toro dedicó el premio a su madre y su padre, que recientemente cayó enfermo.



“Mientras están todavía conmigo, todavía pueden oírme decir esto: gracias papá, gracias mamá. Siempre creyeron en mí y en mis monstruos”, concluyó.