Gael hace lo que quiere

Recién concluido el trabajo de filmación de la cinta "Chicuarotes", su director, Gael García Bernal, expresó la emoción por estar rodando la película que realmente desea.



Esta historia que se gesta en San Gregorio Atlapulco, un poblado de Xochimilco que resultó dañado por el sismo de 7.1 grados en la escala Richter, del 19 de septiembre de 2017.



"Personalmente, la estoy pasando muy bien. Me divierto mucho y me sorprende no estar estresado o angustiado. Estoy emocionado, y aunque suene como mantra cursi, todos los días me repito ‘Estamos haciendo la película que queremos’ y es una fortuna", destacó a través de un comunidado.



Luego de siete años de investigar y visitar San Gregorio Atlapulco, así como de conocer a personajes del poblado, García Bernal dijo que todo el equipo de producción se enamoró del lugar y de la calidez de la gente.



"Se volvió una necesidad hacer la película. Vimos que en este poblado hay mil cosas que suceden, que son simbólicas y que reflejan lo que pasa en la Ciudad de México", consideró.



El título de este segundo largometraje de ficción García Berna, antes fue "Déficit en el 2007", está inspirado en la forma en que se le conoce coloquialmente a los originarios del pueblo de San Gregorio Atlapulco.



Una aventura con sentido



"Chicuarotes" trata acerca de dos personajes, "El Cagalera" y "El Moloteco", quienes buscan desesperadamente salir de la situacio´n y de su pueblo natal.



Su aventura se genera cuando tienen posibilidad de comprar una plaza en el sindicato de electricistas, llevándolos por caminos oscuros.



El proyecto del "Charolastra" cuenta con la participación de Dolores Heredia, Daniel Giménez Cacho, Pedro Joaquin, Ricardo Abarca, Benny Emmanuel, Gabriel Carbajal, Leidi Gutierrez, Enoc Leaño y Esmeralda Ortiz.



Aún no hay fecha de estreno programada.