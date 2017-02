Censuran anuncio de muro fronterizo en el Super Bowl

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Un anuncio comercial que abordaba la problemática de los migrantes y el plan del muro fronterizo que impulsa el presidente Donald Trump fue censurado y tuvo que ser modificado para su transmisión durante el Super Bowl de este domingo.El anuncio fue contratado por la empresa 84 Lumber, una proveedora de materiales de construcción asentada en Pensilvania. De acuerdo con The New York Times , la compañía tuvo que modificar el comercial pues la cadena Fox, que transmitió el partido de futbol americano, lo juzgó como “muy controversial”.La NFL y Fox mantienen el derecho de aprobar todos los anuncios a ser transmitidos, de acuerdo con el diario neoyorquino.Al aire se transmitió una versión editada del anuncio en la que no se ve el muro y al final se invitó a los televidentes a mirar el comercial completo en la página de la empresa.El anuncio de 90 segundos “La Jornada Comienza” muestra a una mujer mexicana y a su hija, quienes emprenden un largo viaje a pie y en camión. Las dos se suman a otros viajeros en un camino que atraviesa campos, ríos y vías de ferrocarril, y luego se detenienen en el desierto para acampar a la luz de una fogata.La imagen final muestra a la madre y la hija cogidas de la mano justo cuando aparentemente se aprestan a cruzar la frontera y entonces aparece el texto: "vea la conclusión en Journey84.com."En la página de la empresa se encuentran dos videos, uno que es la continuación inmediata del anuncio transmitido durante el Super Bowl, con la leyenda “Contiene contenido calificado de muy controversial para la TV” y otro que muestra la historia completa.En la parte final del anuncio, madre e hija llegan a la frontera sólo para encontrarse con un gigantesco muro. La pequeña saca de su mochila una bandera de Estados Unidos deshilachada y se la entrega a su madre.Visiblemente angustiadas, ambas siguen caminando a lo largo de la barrera hasta que encuentran una gran puerta. Al acercarse se percatan que está abierta y la empujan. El anuncio termina con la leyenda: ”La voluntad de tener éxito siempre será bienvenida aquí”.Maggie Hardy Magerko, presidente de la empresa con sede en la pequeña comunidad de Eighty Four, al sur de Pittsburgh, Pensilvania, señaló en un comunicado que debería haber en el muro una “hermosa puerta” para que la gente pueda entrar legalmente a Estados Unidos.“El asunto no es el muro, es la puerta en el muro. Si la gente está dispuesta trabajar duro y hacer este país mejor, la puerta siempre debería estar abierta para ellos”, señaló.