Kim Kardashian se desnuda en redes

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La celebridad Kim Kardashian publicó en su cuenta de Instagram una fotografía de ella desnuda y que en pocas horas superó los 2 millones de Me Gusta. "Rise and grind" ("Levántate y a darle", en español), escribió la empresaria para acompañar la fotografía donde aparece recostada en la cama tapando sus senos con los brazos.FOTO: InstagramKardashian, de 37 años, suele compartir fotografías donde aparece muy sensual y superan el millón de Me Gusta. En noviembre pasado se desnudó para promocionar su línea de maquillaje, Kim Kardashian Beauty.A inicios de ese mes, Kardashian también publicó una fotografía que alcanzó casi los 3 millones de Me Gusta. En el retrato, la empresaria encarnó a la cantante Selena.