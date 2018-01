Tras acusación de violación reemplazarán en serie a Ed Westwick

SANTIAGO DE CHILE, Chile(Agencias)

Tras ser acusado por dos mujeres de violación, finalmente la BBC decidió tomar una drástica decisión con el actor Ed Westwick.



La ex figura de "Gossip Girl" era parte de una miniserie de la cadena británica, sin embargo, su aparición será completamente suprimida.



Según informó el sitio Screen Daily, el papel del estadounidense será reemplazado de la producción basada en la historia de Agatha Christie, "Ordeal by Innocence".



El actor Christian Cooke ("Los imprevistos del amor") tomará el rol que tenía Westwick en el drama de tres partes, que aún no tenía fecha de estreno en el Reino Unido.



En noviembre del año pasado una actriz llamada Kristina Cohen denunció al actor de haber abusado sexualmente de ella durante un evento social que ocurrió en 2014. Incluso la acusación llegó a la policía de Los Ángeles.



Sin embargo, el intérprete de Chuck Bass en "Gossip Girl" se marginó de las declaraciones y aseguró no conocer a la mujer que lo sindica como agresor.



Fuente: GDA/El Mercurio/Chile