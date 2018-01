Julián Gil se realiza prueba de paternidad de Matías

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Tras casi un año en los juzgados, este jueves Julián Gil y Marjorie de Sousa acudieron a realizarle una prueba de ADN a su hijo Matías Gregorio para determinar si el actor argentino es el padre biológico del pequeño.



Los actores llegaron poco antes de las 10:00 horas al Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México junto al pequeño y aunque no hablaron a detalle sobre la situación, ambos dijeron que era un día importante para el proceso de manutención que enfrentan desde abril pasado.



“Agradezco su atención pero sólo les puedo decir que me encuentro muy feliz de que por fin haya llegado este día y se realizara el examen, un paso más que ganamos”, dijo Gil.



Julián dejó claro que está seguro de su paternidad y que nunca demandó a su pequeño, como lo han señalado los abogados de su ex pareja.



“No estoy haciendo esto (la prueba) porque exista una duda, vengo a hacerla con la certeza de que Matías es mi hijo. Quiero dejar claro que quien primero pidió la prueba fue la señora (De Sousa) y segundo, quiero aclarar que no existe ni un solo documento donde diga que estoy demandando a mi hijo, jamás he querido quitarle el apellido a mi hijo”.



Marjorie, quien trabaja ahora en Telemundo, dijo estar tranquila tras haber realizado la prueba y que durante ella su hijo estuvo bien.



“Espero que en verdad este día sea el comienzo del fin de algo que ha sido tan penoso y desgastante para mi hijo y para mí. Cuando uno tiene la consciencia tranquila no tiene nada que temer. Siempre hemos tratado de llegar a un buen acuerdo y no era necesario llegar a todo esto, sobre todo por Mati, pero ni modo”, señaló.



La actriz venezolana adelantó que los resultados de la prueba se darán a conocer en un lapso de 10 días y espera que se hagan públicos, pues con ello también se busca limpiar su reputación, ya que “después de la burla a mi honra no puede existir otra manera de hacerlo”.