A José José le hacen brujería: Brujo Mayor

El Brujo Mayor dice que a José José le han estado haciendo brujería. Según el vidente se trata de Anel, la ex esposa del cantante, quien se ha encargado de hacérsela. “Por eso está enfermo, por eso su esposa está enferma, no creo que salga bien de esta enfermedad, porque le hacen brujería”, dijo.



Otra figura que está padeciendo de lo mismo, según el Brujo Mayor es Shakira. Gracias a ello es que no puede cantar y por lo que ha pospuesto su gira del Dorado para mediados de año, además prevé que la colombiana no se recupere del todo.



Además dijo que los conflictos que tuvo Luis Miguel en los últimos años fueron parte de una campaña para fortalecerlo. “Fueron marihuanadas de sus mánagers, querían que la gente lo recordara porque ya lo tenían muy olvidado”.



Durante sus predicciones para el recién estrenado año, el Brujo dijo que México no llegará al cuarto partido en el mundial, que el Tratado de Libre Comercio seguirá adelante con modificaciones. Seguirán los feminicidios, entre otros.