Encuentran sin vida a Jon Paul Steuer, actor de 'Star Trek'

MADRID, España(Agencias)

El actor Jon Paul Steuer ha aparecido muerto a los 33 por causas aun desconocidas, convirtiéndose en la primera perdida del 2018 en el mundo del espectáculo y la interpretación. Aunque Jon Paul falleció el 1 de enero, la noticia no ha saltado a los medios hasta este cinco de enero, fecha en la que aun se desconocen las causas.



Jon Paul Steuer se dio a conocer por su participación en la película "Star Trek", pero lleva dedicándose a la interpretación desde que era un niño, destacando también su papel en la saga "The Next Generation", donde daba vida a Alexander Rozhenko.



Su participación en el programa infantil TNG le sirvió para ganarse el cariño del público, que hoy lloran su perdida y lamentan su desaparición a una edad tan temprana, invadiendo las redes con homenajes.



Pero a pesar de su larga trayectoria, Jon estaba empezando a buscar suerte en el mundo de la música, ya que confesaba que la industria de la interpretación no le daba el sitio que se merecía. En el panorama musical trabajo como vocalista con el grupo Problems, cuyos compañeros hoy lloran su perdida: "La incorporación de Jonny a nuestra banda fue una de las mejores elecciones que hemos hecho, y trajo una consigo una sensación de diversión y despreocupación a todo lo que hicimos.



Estuvo con nosotros poco más de un año, pero fue como toda una vida de grandes experiencias en su desempeño como cantante. Hemos perdido a nuestro cantante, pero mucho, mucho más que eso, hemos perdido un amigo. Descansa en paz, Jonny ... te queremos".



Fuente: Europa Press