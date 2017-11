Tras quejas, se verá "Coco" sin corto de "Frozen"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Luego de las múltiples quejas que ha provocado el corto "Frozen: La aventura de Olaf" que se transmitía antes de la película "Coco", lascadenas cinematográcas decidieron retirarlo.Desde ayer, Cinemex anunció la noticia en redes sociales:"Ese momento en el que #COCOlapelícula nos robo el corazón... A partir de hoy disfruta la versión sin corto"Y es que, el descontento por dicho corto con duración de 21 minutos, había llegado hasta las redes sociales, donde ya se había convocadoen Facebook, a una manifestación en salas de cine para que el material fuera retirado."Uno va a ver "Coco" no a chutarse más de 20 minutos de un corto malo, sin chiste y que no aporta nada. No todos son fanáticos de Frozen","Muchas gracias nos hicieron un gran favor para poder ver #CocoLaPelicula a gusto", "Que bien que ya quitaron esa porquería de corto de Frozen! Fueron los 30 min más aburridos de mi vida", son algunas de las opiniones al respecto.Otros pocos usuarios no tenían problemas con verlo."La forma perfecta de ser infeliz es tratar de darle gusto a todo el mundo, en no se dejan llevar más por un montón de comentarios demillenials"."Coco" ha sido vista por más de siete millones de personas, los boletos para las funciones se acaban como pan caliente, pues nadie quiere quedarse sin verla.