Myr Ramírez denuncia acoso en stand up mexicano

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Los casos de acoso sexual han llegado a la escena de la comedia. La standupera Myr Ramírez dio a conocer en su cuenta de Facebook la situación por la que, asegura, pasó hace un año con el comediante Freddy El Regio.



“Me encerró en el baño del bar Woko el día de mi cumpleaños. Él me insistió durante un año previamente para tener sexo y por alguna razón (no quería) me rehusé. Antes de encerrarme en el baño, me envió una foto de su pene sin ningún aviso”, relató.



De acuerdo con Ramírez, quien asegura que el Estrogeno Fest fue el que le dio la fuerza para contar la historia, su caso no es aislado pues tuvo conocimiento de otras comediantes que fueron abusadas por Freddy.



EL UNIVERSAL contactó al comediante en Facebook para conocer su respuesta a la acusación pero se limitó a decir: “Agradezco que se me dé la oportunidad de contar mi parte pero en este momento se me complica”.



En el perfil de Myr, el comediante respondió al mensaje de denuncia: “Asumo mi responsabilidad y aquí estoy para hacer frente, aunque también creo que estás parcializando un poco las cosas”.



Ramírez, que ha estado en programas de Comedy Central, explicó que Freddy no fue el único que la acosó.