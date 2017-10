Estreno de "Rápidos y Furiosos 9" se posterga hasta el 2020

LOS ANGELES(AP )

El equipo de "Rápidos y furiosos" le metió el freno a la novena entrega de la franquicia. Universal Pictures dijo el miércoles que postergó el estreno de la cinta un año, al 10 de abril del 2020.



La fecha de estreno original era en abril del 2019. El estudio no dio razones del cambio.



La más reciente cinta de la serie de acción, "The Fate of the Furious" (“Rápidos y furiosos 8”) se estrenó este año y recaudó unos 1.200 millones de dólares a nivel mundial.



La franquicia ha ganado más de 5 mil millones de dólares hasta la fecha.