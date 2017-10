U2 acaricia el corazón de los mexicanos cantando el Cielito lindo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Con los acordes de "Cielito Lindo", U2 acarició el corazón de los mexicanos y unió las voces de la banda y el público.



Pero también hubo tiempo para hablar del terremoto, conmemorar a las víctimas y enaltecer a los voluntarios.



"Los mexicanos son unos héroes" dijo Bono mientras una bandera nacional se proyectaba en la pantalla del escenario.







"México ha pasado por unas semanas difíciles y por eso les agradecemos que estén aquí", agregó el vocalista al tiempo que le arrojaban una bandera y él la colocaba en el escenario.



El concierto había comenzado también con un agradecimiento: "Estamos honrados de estar con ustedes y queremos serles útiles. También queremos tener una noche épica de rock and roll donde podamos dejar atrás todo", exclamó Bono, antes de cantar "Bad".



Caras llenas de nerviosismo y alegría se veían entre la multitud desde las 21:24, hora en que Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen aparecieron en el escenario en el primero de dos conciertos en la ciudad como parte de su "Joshua tree tour".



La primera reacción del público fue unirse en un grito ensordecedor para darles la bienvenida.



"Bloody sunday", se escuchó y antes de empezar "New years day", Bono saludó con un "¡muchas gracias Ciudad de México, estamos con ustedes!".



Tras algunas estrofas de "Cielito Lindo", los músicos interpretaron "Pride". Al fondo, una pantalla de casi 60 metros de ancho y 14 de alto, además de más de 11 millones de pixeles proyectó imágenes, mientras U2 cantaba en su regreso a México, tras seis años.



Bajo la imagen de un árbol, el grupo se postró en señal de paz para luego interpretar "Where the streets have no name".



Para "With or without you", proyectaron imágenes de montañas de entre las que salía el Sol.



Bajo un cielo que amenazaba lluvia, Bono portaba sus características gafas y vestimenta oscura, provocando gritos y expresiones como "¡Te amo!", "Bono, ¡hazme un hijo!" o "¡Son unos dioses!", por parte del público que llenó el lugar el primero de sus dos shows.



Ante tanto halago, U2 recobró energía y la demostró con canciones como "Bullet the blue sky", "Running to stand still y "In god’s country".



El público mexicano, conformado por 65 mil personas, se vio dispuesto a celebrar a su lado, además de su visita, las tres décadas del lanzamiento de su quinto disco que lleva el mismo nombre de la gira, "The Joshua Tree".



Los fans cantaron cada una de principio a fin.



Bono desfiló por el escenario una y otra vez, y detrás, imágenes que daban la impresión de ir sobre un viaje en carretera en blanco y negro, como niños, paisajes, la bandera de Estados Unidos y a ellos mismos en sus diferentes etapas.



"Quiero ver las estrellas", expresó Bono, ante el júbilo de los asistentes al foro.



Además del álbum que conmemoran, la agrupación también complació con temas de otros discos, causando la euforia de muchos y las lágrimas otros, como "Beautiful day", "Elevation" y "Vertigo".