Celebridades festejan cumpleaños de Beyoncé y se unen a causa por "Harvey"

HOUSTON, Texas(AP)

Michelle Obama, Serena Williams y otras amigas famosas de Beyoncé lucieron una de las apariencias estrafalarias de la artista a fin de festejarle su cumpleaños 36 y recaudar recursos para los damnificados por Harvey.



En un conjunto de fotografías difundidas el lunes en la página web de Beyoncé aparecen la ex primera dama, la estrella del tenis y otras con un look como el que utiliza la cantante en un segmento de su video “Formation”.



*Puedes ver las imágenes aquí: www.beyonce.com



En la parte superior de las 18 fotografías, que incluyen a Blue Ivy Carter, hija de la cantante, había un mensaje y un enlace en el que se solicita a los admiradores que apoyen las acciones de ayuda en Houston.



En la página digital de la cantante se buscan donaciones para Bread of Life (Pan de la Vida) y la Greater Houston Community Foundation (Fundación de la Comunidad del Gran Houston).