Eiza González interpreta a "La Sirenita"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Happiest place on earth 🎈🐭 Una publicación compartida por E$ (@eizagonzalez) el 1 de Sep de 2017 a la(s) 1:04 PDT

La actriz y protagonista de "Baby Driver", Eiza González, compartió en su cuenta de Instagram unas imágenes de ella en "el lugar más feliz sobre la tierra", Disneyland.La mexicana publicó las fotografías. En ellas aparece con unos pantalones de mezclilla y una blusa blanca que deja a relucir su abdomen.Las imágenes ya superan los 110 mil Me gusta y cuenta con decenas de comentarios con halagos a la actriz.Por otro lado, en un video que ha difundido una cuenta de seguidores de la mexicana, aparece Eiza junto con Sophie Lopez y Jen Woodward interpretando un tema de "La sirenita".Las jóvenes están en bikini sobre un inflable rosa con forma de ostra cantando "Part of your World", tema de la cinta de Disney.