Luis Miguel está muy involucrado en su serie

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

A pesar de los procesos legales que se le siguen en Estados Unidos por incumplimiento de contrato y en México por incumplimiento de acuerdos, Luis Miguel avanza en la serie que contará su vida.



Carla González, productora de Gato Grande -empresa que estará a cargo de la bioserie junto con MGM y los empresarios Miguel Alemán Magnani, Antonio Cué Sánchez y José Luis Ramírez- señaló en comunicación vía electrónica:



“La verdad es que no complicó nada las cosas (los problemas legales). Nosotros estamos muy contentos y la serie sigue adelante”.



Por la mañana, Netflix lanzó un comunicado en el que explica que la serie se estrenará en exclusiva por su plataforma en América Latina y España en 2018.



En ese mismo documento se cita a Luis Miguel: “Durante décadas muchas personas han hablado de mi vida, muchas más han creado sus propias versiones. Ahora he decidido contar mi vida. Estoy listo para visitar los aspectos de mi pasado que han generado tantas preguntas y especulaciones”.







González explicó que actualmente están en constante comunicación con “El Sol” para conocer esa vida de la que habla. “Aún no hay fecha de estreno pero ya nos está dando su historia. Está muy involucrado en la escritura pero todavía no se comienzan las grabaciones”.



De hecho, Carla González señaló que la producción está en el proceso de selección de actores para esta serie que, según palabras de Luis Miguel en el comunicado, va a sorprender.