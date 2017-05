Julio Iglesias sin temor al cambio apuesta por el futuro

CIUDAD DE MEXICO(AP )

Julio Iglesias dio un susto a sus seguidores en 2015 cuando anunció “México” sería su último álbum de estudio, pero pronto cambió de opinión.



El cantante y compositor español entrega este viernes “México & Amigos”, un álbum homenaje a la música mexicana que tiene como invitados a Pablo Alborán, Joaquín Sabina, Thalía, Omara Portuondo y Plácido Domingo, con quienes canta a dueto.



“Uno dice tonterías, uno cuenta emociones”, dijo Iglesias sobre ese abrupto anuncio de hace dos años. “En realidad los artistas cambiamos de opinión muchísimo, como los pintores de colores”.

¿Es de sabios cambiar de opinión?



“Eso dice el refranero popular, que es de sabios rectificar, pero yo no soy un sabio, porque si fuera sabio no tendría que rectificar”, dijo en una entrevista telefónica reciente desde su casa en Punta Caná, República Dominicana. “Lo que sí sé es que me apetecía mucho compartir este álbum”.