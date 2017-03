La 'catarsis' de los Suárez

MEXICALI, Baja California(GH)

El discurso de los Suárez de que nadie es perfecto es el tema central de su show presentado el jueves en el Teatro del Estado.



Con la premisa que Héctor Suárez Gomís siempre explica el porqué de sus traumas, “Los Locos Suárez” llevó al escenario las tragicomedias de una familia, polémica y hasta cierto punto ya conocida a fondo por sus aciertos y errores.



A partir de las 19:00 horas, apoyado de una mesa con botellas de agua, dos pantallas y un sillón el hijo más grande del cómico mexicano hizo aparición ante el público.



Explicando porque los matrimonios perfectos no existen, Gomís hizo reflexionar como antes no era bien visto que un niño tuviera padres separados, ahora es bastante normal aseguraba, incluso le sorprendió cuando una pareja del público tenía más de 30 años de casados, dijo: “¿Eso es posible?” con notable sorpresa, provocando carcajadas entre todos.



Además, la vida de padre de familia para el conductor no ha sido fácil compartió ya que día a día requiere de paciencia para educar a su hija Ximena y a su nuevo bebé a quien pudo engendrar con un sólo testículo.



Las risas no eran suficientes porqué ahora tocaba el turno a su papá Héctor Suárez, quien con una rutina bien estructurada comenzó a platicar sobre como fue educado de pequeño en casa por un padre militar.



Desde su “Jefesita Ofelia” y su padre el “Capitán Suárez”, su aversión hacia los uniformes y la posible incursión al árbol genealógico de Elba Esther Gordillo es parte de lo que el señor y cabecilla de la “Dinastía Suárez” platicó al público compuesto por alrededor de 800 personas en la primera función.



A Héctor Suárez no le gustan los modismos de las palabras en inglés, compartió que el español como idioma es tan fuerte y tan dominante que no se ocupan palabras en otro idioma, al explicar dijo algunas groserías con las que la gente brincó de risa.



Actualmente comentó Suárez, sufre de un veto por parte de Televisa y de bloqueos para trabajar en televisión, asegura que por provocar reflexión en las personas ha visto su trabajo boicoteado, pero esto no será impedimento declaró a la gente