Kate del Castillo declara que confía en muy poca gente

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Adela Micha adelantó un pequeño extracto de la entrevista que realizó a la actriz Kate del Castillo, donde esta asegura que la lista de personas en las que confía es muy reducida.



Del Castillo se encuentra bajo investigación desde la recaptura de Joaquín “El Chapo” Guzmán, debido a que se dio a conocer que la actriz sostuvo varios encuentros con él, con sus abogados y en una de las reuniones también estuvo el actor Sean Penn. El objetivo era realizar una película sobre la vida del capo.



"A mí la palabra de nadie me vale ahorita. Después de todo lo que he visto que han hecho, la lista de gente en la que confío es así (pequeña)", dice la actriz en la entrevista con Micha, con la que también habló sobre su situación legal así como de Sean Penn.



"Mis abogados me piden que no hable de algo que aún está abierto", expresa en el adelanto quien encarnó a "La reina del sur". "Hay muchas cosas que todavía faltan pero no han dicho nada nuevo", indica.



La entrevista completa se dará a conocer en las próximas horas, se indica en el portal de noticias de Adela Micha.