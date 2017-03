Familia de Joan Sebastian, historial marcado por la violencia

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En julio de 2015 a los 64 años falleció el cantante Joan Sebastian, tras años de lucha contra el cáncer.



Sin embargo, la polémica lo envolvió recientemente luego de que el columnista de EL UNIVERSAL Héctor de Mauleón escribiera una columna donde víctimas de trata lo señalaron. El periodista recogió en su columna del 2 de marzo que una joven declaró que "Joan Sebastian les decía a las 'chicas' que ellas eran sus princesas y él las cuidaría como su papá".



Sin embargo, está no ha sido la única polémica en la que se ha visto envuelta su figura, ya que la vida de su familia ha tenido un historial marcado por la violencia. El último de estos casos fue el asesinato de su hijo Juan Sebastián Figueroa González.



El joven, junto con otros muchachos, asistió al bar The Gran Hotel Cuernavaca alrededor de las 2:30 horas del 12 de junio de 2010. Sin embargo, al llegar a la escalinata del lugar les fue negado el acceso y comenzó una discusión en la que uno de los empleados del negocio desenfundó una pistola 9 mm.



La Procuraduría General de Justicia del estado informó que la discusión se tornó más violenta por lo que sucedió el asesinato tras dos heridas mortales al joven. No obstante, la polémica no terminó ahí, pues testimonios de cuatro empleados apuntaron que el homicida no trabajaba en el lugar como guardia de seguridad y que no fue por un altercado con los vigilantes, sino que habría sido concertado porque el autor material cometió el crimen y después huyó en una camioneta que parecía estarle esperando.



El 17 de junio se dio a conocer que el Cártel del Pacífico Sur, integrado por células de los Beltrán Leyva, se adjudicó la ejecución del ex comandante de la Policía Ministerial, Guillermo Vargas Rodríguez y su hijo, y cita que el homicidio de Juan Sebastián Figueroa se debió a la disputa por una mujer.



En el caso del hijo de Joan Sebastian se dio a conocer que las mujeres que acompañaban al joven las conoció unas horas antes en otro bar, donde incluso sostuvo una riña con los presuntos acompañantes de las mujeres.



"Yo no soy narcotraficante", dijo el cantautor Joan Sebastian el mismo día ante las preguntas sobre el autor material del crimen contra su hijo. Agregó: "No he visto las mantas, me gustaría y hago la invitación a las autoridades de Morelos, para detener a los posibles responsables. ¿Por qué se llevan las mantas, por qué dejan que se distorsione este asunto?".