FOTO: Adolescente se toma selfie con Justin Timberlake y le da la vuelta al mundo

Mass. teen becomes viral sensation for selfie with Justin Timberlake during #SuperBowl halftime show https://t.co/XbzzQeGzeg pic.twitter.com/bUXo2G3x1q — WBZ | CBS Boston News (@wbz) 5 de febrero de 2018

Meet Ryan, the teen who snapped a selfie with Justin Timberlake during the Super Bowl halftime show: https://t.co/324rTSdE4W #SB52 pic.twitter.com/n6PJ3bLYmj — ABC News (@ABC) 5 de febrero de 2018

La selfie dio la vuelta alrededor del mundo.Un adolescente de 13 años de Massachusetts se robó el show durante el Medio Tiempo de Justin Timberlake en el Super Bowl LII este domingo por la noche cuando tomó una selfie."Acababa de entrar, fue una locura", dijo a ABC News Ryan, de 13 años, que deseaba ser identificado sólo por su primer nombre. "No voy a volver a tener esa oportunidad otra vez, y así que aproveché".Admitió que experimentó algunas dificultades técnicas con su teléfono, diciendo, "al principio traté de tomar una selfie con él, y mi teléfono murió, y luego se volvió a encender".El fan de los New England Patriots de Scituate, Massachusetts, agregó que Timberlake "no dijo nada" durante su encuentro."Pero tengo una foto con él", dijo Ryan. "Fue tan genial. Me quedé sin palabras".