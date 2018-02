Se quejan algunos usuarios de redes sociales del Medio Tiempo de Justin Timberlake

(El Universal)

No ha acabando el #MedioTiempo de #JustinTimberlake y está de super hueva, le quedó grande el evento, muy grande. — RoMa. (@MauricioOlivas) 5 de febrero de 2018

Apenas empezó el espectáculo de #mediotiempo y ya extraño a esta leyenda pic.twitter.com/ILwvv6ITs4 — Capitán Chun (@ChuntaBalderas) 5 de febrero de 2018

La presentación más pobre y más desangelada de un #HalftimeShow en el #SuperBowl en los últimos tiempos , el #MedioTiempo se caracteriza por ser espectacular y #JustinTimberlake no lo logró 🤢 pic.twitter.com/VpIsSdeYNr — Edgar Paredes (@EdgarParedesH) 5 de febrero de 2018

En esta ocasión Justin Timberlake no causó polémica en el medio tiempo del Super Bowl, pero sí muchos usuarios se mostraros decepcionados en las redes sociales.El cantante llevó su ritmo al U.S. Bank Stadium de Minneapolis, en donde se desarrolla el encuentro entre Patriotas de Nueva Inglaterra y Águilas de Filadelfia.Timberlake demostró sus grandes dotes como bailarín gracias a las coreografías que presentó, pero ni eso levantó el ánimo de los cibernautas.Cesar Acosta dijo en su cuenta de Twitter: “Y ustedes se quejaban de mi @coldplay en el #HalfTime del #SuperBowl. Pues ahí tienen a Justin Timberlake que fue una completa decepción (sic)”.Por su parte Eduardo Salles señaló:”Cuando tu timeline está más divertido que el #Halftime con Justin Timberlake (sic)”.El usuario Dave A escribió: “Viendo los shows de medio tiempo de los Black Eyed Peas, Madonna, Lady Gaga y Michael Jackson para criticar a gusto el bodrio de #JustinTimberlake en el #SuperBowl #halftime #gopats (sic)”.Timberlake comenzó a cantar en la parte "interna" del escenario para después, a ritmo de "Rock your body", subir y aparecer ante el público.No se trató de una entrada espectacular como las de Madonna, Katy Perry o Lady Gaga, de años recientes.Tampoco hubo reunión de N'Sync ni apareció por sorpresa Janet Jackson, con quien tuvo la polémica del pecho al desnudo en el Super Bowl de 2004.Timberlake desechó también la idea de contar con algún invitado especial que lo acompañara en el show.Lo que sí apareció en el show fueron imágenes de Prince, mientras Timberlake tocaba el piano e interpretaba el tema "Until the End of Time", pero no se trató de un holograma, como se había mencionado."My Love", "Cry me a river", "Señorita" y "Sexyback" fueron otros de los temas que sonaron.Justin cerró su participación con el tema "Can't stop the feeling!" y caminó en medio de las gradas del estadio para tomarse selfies con algunos asistentes al encuentro.Se trata de la tercera ocasión que Timberlake participa en un show de medio tiempo del Super Bowl.