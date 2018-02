VIDEO: Timberlake hace tributo a Prince en el Medio Tiempo

(AP)

Justin Timberlake le rindió homenaje a Prince durante su actuación en el Medio Tiempo del Super Bowl con una versión de "I Will Die 4 U."El cantante comenzó el show en una parte subterránea del estadio hecho para parecer que estaba en un club lleno de láseres y bailarines. Timberlake salió del estadio y cantó "Sexyback" y "Cry Me A River".Timberlake bailó sobre el logo de la NFL y luego con una banda de marcha tocó "Suit & Tie".El cantante se mantuvo de pie antes de tomar asiento en un piano blanco para interpretar "I Will Die 4 U", con imágenes de Prince proyectadas en una pantalla gigante en medio del estadio.Antes del juego, había rumores de que Timberlake utilizaría un holograma de Prince durante su actuación, lo que provocó críticas de los fanáticos y de aquellos que conocían a la difunta superestrella.