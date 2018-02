Reviven a José Alfredo a través de 'Sigue siendo el rey'

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Han pasado casi 45 años desde que José Alfredo Jiménez murió y a la distancia parece que la euforia por su trabajo y su vida no cesan, para muestra el nuevo libro que uno de sus hijos ha publicado.



Pero sigue siendo El Rey es el nombre del libro que el primogénito del artista guanajuatense habla acerca de los años que vivió con su padre y además relata algunas anécdotas del éxito detrás de José Alfredo.



Esta semana se presentó el libro y para la ocasión Jr. estuvo acompañado de su hermana Paloma Jiménez Gálvez, quien se encargó se escribir el prólogo que antecede el texto.



En entrevista con EL UNIVERSAL, el autor del libro señaló que no quiso escribir una biografía de su padre, pues no quería hacer algo que otros ya han realizado. Lo que él decidió plasmar en las páginas fue su experiencia y alejarse en los datos y fechas duras, trato de hacer una visión de lo que el recordaba y de cómo fue para él estar junto a su famoso progenitor.



"Ya se han hecho biografías autorizadas y no autorizadas, así que enfocarme en eso no tendría sentido, así que pensé que tuve el don de ser su hijo y estar con él, algo que pocos pudieron hacer. Así que decidí que contar mi experiencia y relatar todas aquellas cosas que mi padre me contaba y que aún recuerdo de manera muy fresca", confesó.