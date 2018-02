José José: las batallas del Príncipe

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

El 17 de febrero El Príncipe de la Canción, José José, cumple 70 años y la idea, dice su publirrelacionista, es celebrarlo en casa.



Apenas el miércoles dejó el hospital y llega a esta edad viviendo dos realidades: por un lado, la del cantante que es homenajeado con una serie biográfica en Telemundo y por el otro, tratando de dejar atrás el cáncer de páncreas que le fue detectado en marzo de 2017 y una serie de males como una neumonía y una lesión en las cuerdas vocales que lo llevaron a cirugía.



El mismo cantante relató que no sabía por qué los últimos tres años había bajado tanto de peso. Tras hacerse estudios en Estados Unidos que no le dieron respuesta, en el Instituto Nacional de Nutrición dieron con el diagnóstico. "Me encontraron un tumor que es chiquitito y está en la cabeza del páncreas", declaró el año pasado.

Debido a que su salud lo permitía, el cantante comenzó con quimioterapias para buscar encapsular el cáncer.



El médico especialista en cáncer de páncreas, Javier Melchor Ruan, plantea los posibles escenarios a los que se enfrenta, no sólo José José, sino cualquier enfermo. "El cáncer de páncreas es la causa número 13 de incidencia en nuestro país pero en cuanto a mortalidad por tipos de cáncer, ocupa el octavo lugar, basado en estudios de Globocan.