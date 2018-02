Proyecta fuerza de la mujer 'Black Panther'

LOS ÁNGELES, California(Agencias)

"Black Panther" no es una película más de superhéroes. Más allá de su apuesta por el talento afroamericano detrás y delante de las cámaras.



Lo nuevo de la factoría Marvel, que promete batir récords en taquilla, otorga a las mujeres unos personajes más completos y relevantes que nunca.



"Lo que me encanta acerca de la forma en la que esta película representa a las mujeres es que cada una de ellas es un personaje único, con sus respectivos poderes y objetivos propios. Tenemos nuestro propio espacio en ese mundo sin necesidad de enfrentar unas a otras", explicó Lupita Nyong'o en la presentación del filme.



"Creo que ese es un mensaje muy poderoso para los pequeños, ya sean niños o niñas. Muchas veces en el cine caemos en la trampa de que haya pocas mujeres en la historia y, a menudo, están enfrentadas entre sí. Hay un espíritu competitivo. Esta película acaba con esa noción. Las mujeres se apoyan aquí, incluso teniendo puntos de vista diferentes", añadió.



En "Black Panther", T'Challa (Chadwick Boseman), tras la muerte de su padre, el rey de la ficticia Wakanda, regresa a su hogar, una nación africana aislada del mundo pero con un tremendo potencial tecnológico.



Nyong'o interpreta a Nakia, una espía que mantuvo una relación sentimental con el protagonista. Además, Danai Gurira ("The Walking Dead") encarna a Okoye, encargada de seguridad; Letitia Wright es la hermana del héroe, la científica Shuri; y Angela Basset encarna a la reina Ramonda, madre de T'Challa.



Mujeres unidas

"El hecho de que haya tantas mujeres en esta historia, trabajando codo con codo con los hombres, hace que el espectador compruebe cómo la sociedad es mucho más efectiva de esa manera, cuando se permite a la mujer explorar todo su potencial", manifestó Nyong'o, nacida en México y criada en Kenia.