Prepara su "touchdown" Justin Timberlake

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Sólo un evento magno como el Super Bowl es capaz de unir a los aficionados del deporte con los amantes de la música, pues esta noche en la 52° edición de este evento, el cantante Justin Timberlake será la estrella que le pondrá ritmo al show de medio tiempo. El conocido ex integrante del grupo N'SYNC regresa a formar parte de este espectáculo, después de acompañar a Janet Jackson con un dúo musical en el 2004. En esta ocasión, el intérprete de temas como "Can’t stop the feeling!", "Sexy back", "Say something", "Mirrors", "Cry me a river", "Filthy", y otros más, será el protagonista de este espectáculo, cuyos detalles ha mantenido en secreto, sin revelar si tendrá artistas invitados o detalles sobre la escenografía que usará para el día de hoy.



"Seguro para que los niños lo vean"



Justin es recordado en la historia del Super Bowl por el "incidente" con el vestuario de Janet Jackson durante la presentación de ambos en el show de medio tiempo del 2004. Después de que accidentalmente el cantante le quitara una parte de su vestimenta a la hermana de Michael Jackson y dejara al descubierto uno de sus pechos en pleno show, ahora el Consejo Televisivo de Padres de Familia pidió a Timberlake, en una carta abierta, que en esta ocasión procure que su espectáculo sea "seguro para que los niños lo vean".



El cantante contestó dicha petición donde aseguró que "eso no ocurrirá esta vez".



El incidente ocurrido durante el show de medio tiempo del 2004 dejó un precedente en la televisión de Estados Unidos, que ahora incluye un retraso de algunos segundos en las retransmisiones para poder evitar momentos no deseados en pantalla.