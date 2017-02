Susana Alexander: Me conmovió la reacción del público

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La muerte es un tema que le toca a todos. Susana Alexander lo llevó al teatro para crear una reflexión hacia el público junto a Sophie Alexander-Katz, Mariana Garza y Javier Díaz Dueñas en Instrucciones para una muerte feliz.



Acompañada de su familia, la primera actriz estrenó la noche del viernes la obra que también dirige en el Teatro Rafael Solana.



"Me conmovió la reacción del público. Les pedí disculpas a los actores, los orienté pero también les dejé hacer porque son demasiado buenos; son tan creativos que ellos proponen y había que dejarlos sueltos. Me siento segura con ellos, somos cuatro estrellas las que estamos acá arriba", comentó al terminar la función.



En una sesión de preguntas y respuestas con los asistentes uno de los que se levantó a comentar fue su sobrino, y hermano de Sophie, David Alexander-Katz, quien se encargó del diseño de iluminación.



"Yo soy el que nunca iba a los hospitales y pensé que la habían escrito sobre nosotros", dijo.



Esto es porque hace cuatro años murió uno de sus padres y hace dos meses, el otro. "Llevo cuatro años con la muerte muy de cerca y espero que ahorita me deje descansar un poco", explicó Sophie.



Instrucciones para una muerte feliz cuenta los últimos meses de vida de Mayra, una madre de dos hijas que sufre de cáncer en los huesos y prepara todo para su funeral al mismo tiempo que intenta que su familia se vuelva unida.



Para Mariana Garza se trata de un tema complicado e incómodo, pero es momento de que las familias hablen entre ellas y no lo dejen en el olvido.



"Independientemente que uno pueda leer y meterte en el texto lo más importante es estar en ese momento diciéndose lo que se está diciendo. El chiste es que el público abrace el tema".