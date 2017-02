Verónica Castro está feliz de "brincar al futuro" en nueva serie

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Verónica Castro llega a la Lotería Nacional y sonríe. En comparación con las celebridades "de ahora", la actriz se deja abrazar, se deja piropear y hasta posa para las selfies sin que un gran cuerpo de seguridad la custodie. Evidentemente, camina acompañada de personas que buscan agilizar su llegada al escenario.



De tacón alto y un traje de estilo animal print con lentejuelas, la también conductora se dice apapachada por las personas que están ahí para gritarle cosas bonitas, para aplaudirle y para hacerle recordar lo que ha vivido en 50 años de carrera artística.



Verónica Castro está a punto de estrenar la nueva serie de Manolo Caro en Netflix. El nuevo proyecto la regresa a los sets y ahora, en medio de la modernidad, lo hace en los servicios de streaming.



"Como que me hicieron brincar al futuro, ya me estaba quedando en el siglo pasado, pertenezco a ese siglo y me estaba quedado", dijo. "Estoy contenta porque la respuesta ha sido inmediata de todo mundo, parece que les dio gusto que regresara a trabajar con un personaje diferente, la gente está con ganas y yo agradecida para que se diviertan un ratito", añadió.



Ahí, en la Loteria Nacional en donde su rostro está impreso en un billete como parte de su homenaje a los 50 años de carrera, recuerda a los que no están, a los que ya fueron, pero que le dieron la oportunidad de cumplir su sueño, de hacerla una estrella.



"Todos los que me apoyaron para armar mi carrera han fallecido, que Dios me los guarde y los tenga en su santa gloria. Mi agradecimiento eterno para ellos que creyeron en mí". Recordó a sus amigos como RogeIio Guerra. "Y cómo decirle gracias si ahora tal vez no me escucha o no me reconoce. Son cosas que duelen mucho, pero también existen las que me dan mucha felicidad. Cómo olvidar a María Félix, quien me regaló un programa, porque no me lo cobró. O a Lola Beltrán que cantaba y hacía sus bromas. Son tantas cosas de vida y tantos compañeros que son imposibles de olvidar e imposibles de agradecer".



Verónica Castro sonríe y recibe a los fanáticos que le traen regalos, que la escuchan hablar de su madre y su abuela, de la historia que la liga a la lotería y de cómo con un cachito cambió su vida. "Cuando estaba embarazada de mi madre, le pidió a la Virgen del Perpetuo Socorro que si se sacaba la Lotería le pondría Socorro al hijo que fuera a tener. Entonces se la ganó y por eso mi mamá se llama así", relató.