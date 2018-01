(AP )

Las 10 canciones más populares de la semana en algunos países de las Américas y España.



ARGENTINA

1.- “Mamita” - CNCO

2.- “Lo digo” - Carlos Rivera

3.- “Mi gente” - J Balvin y Willy William

4.- “Corazón” - Maluma y Nego do Borel

5.- “DNA” - BTS

6.- “Échame la culpa” - Luis Fonsi con Demi Lovato

7.- “Perro fiel” - Shakira con Nicky Jam

8.- “Te quiero más” - Tini Stoessel con Nacho

9.- “Aire” - Axel

10.- “Una na” - Lali

(Fuente: Radio Disney)



CHILE

1.- “Como antes” - Yandel con Wisin

2.- “Échame la culpa” - Luis Fonsi con Demi Lovato

3.- “Mayores” - Becky G con Bad Bunny

4.- "Báilame" - Nacho

5.- “Corazón” - Maluma y Nego do Borel

6.- “Dirty Sexy Money” - David Guetta y Afrojack con Charli XCX, French Montana

7.- “Til The Sun Rise Up” - Bob Sinclar con Akon

8.- “How Long” - Charlie Puth

9.- “3 A.M.” - Jesse & Joy con Gente de Zona

10.- “Havana” - Camila Cabello con Young Thug

(Fuente: Los 40 Principales)



COLOMBIA

1.- “Havana” - Camila Cabello con Young Thug

2.- “What About Us” - P!nk

3.- “What Lovers Do” - Maroon 5 con SZA

4.- “Thunder” - Imagine Dragons

5.- “Perfect” - Ed Sheeran

6.- “Feel It Still” - Portugal. The Man

7.- “Slow Hands” - Niall Horan

8.- “Cola” - CamelPhat y Elderbrook

9.- “New Rules” - Dua Lipa

10.- “Me Want Party” - Irie Kingz

(Fuente: Los 40 Principales)



ESPAÑA

1.- “Échame la culpa” - Luis Fonsi con Demi Lovato

2.- “Perfect” - Ed Sheeran

3.- “Havana” - Camila Cabello con Young Thug

4.- “What Lovers Do” - Maroon 5 con SZA

5.- “Dusk Till Dawn” - Zayn Malik con Sia

6.- “New Rules” - Dua Lipa

7.- “Wolves” - Selena Gómez con Marshmello

8.- “How long” - Charlie Puth

9.- “Perro fiel” - Shakira con Nicky Jam

10.- “Too Good at Goodbyes” - Sam Smith

(Fuente: Los 40 Principales)



ESTADOS UNIDOS

1.- "Despacito" - Luis Fonsi y Daddy Yankee con Justin Bieber

2.- “Mi gente” - J Balvin y Willy William con Beyonce

3.- “La modelo” - Ozuna con Cardi B

4.- “Échame la culpa” - Luis Fonsi con Demi Lovato

5.- “Krippy Kush” - Farruko, Bad Bunny y Rvssian

6.- “Mayores” - Becky G con Bad Bunny

7.- “Criminal” - Natti Natasha con Ozuna

8.- “Corazón” - Maluma y Nego do Borel

9.- “Escápate conmigo” - Wisin con Ozuna

10.- “Felices los 4” - Maluma

(Fuente: Billboard)



MÉXICO

1.- "Despacito" - Luis Fonsi y Daddy Yankee

2.- “Shape of You” - Ed Sheeran

3.- “Mi gente” - J Balvin y Willy William

4.- “Felices los 4” - Maluma

5.- “Me rehusó” - Danny Ocean

6.- “Una lady como tú”- Manuer Turizo

7.- “Wild Thoughts” - Khaled y Bryson Tiller con Rihanna

8.- “Perro fiel” - Shakira con Nicky Jam

9.- “Friends” - Justin Bieber con BloodPop

10.- “Havana” - Camila Cabello con Young Thug

(Fuente: Los 40 Principales)



VENEZUELA

1.- “Como los tiempos de antes” - El Potro Álvarez con Wisin

2.- “Mercedes” - Omar Acedo

3.- “Una vez más” - Aran

4.- “A mi manera” - Chucho Flash con Farruko y Sixto Rein

5.- “Si me das” - Guaco

6.- “Zoom Zoom” - Juan Miguel con La Melodía Perfecta

7.- “Hasta el ombligo” - Chyno Miranda, Zion & Lennox

8.- “La última vez” - Gustavo Elis

9.- “Completa” - Corina Smith

10.- “Secreto” - El Potro Álvarez con Ozuna

(Fuente: Record Report)