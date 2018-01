Vuelve Tadeo a la pantalla grande

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Luego del éxito alcanzado con Tadeo, el explorador perdido, Enrique Gato y David Alonso decidieron co dirigir una secuela donde las aventuras de este popular personaje llegaran a una nueva audiencia.



En entrevista, ambos expresan que nunca esperaron ver el recibimiento que tendría la historia, siendo la primera entrega considerada como la película española más taquillera de todos los tiempos; explicaron cuál era la meta a superar en Tadeo, el explorador perdido 2: El secreto del rey Midas.



“El reto fue precisamente que, tanto a nivel técnico artístico y a nivel historia, consiguiéramos hacer una película que fuera mucho mejor que la primera. Sobre todo después del éxito tremendo que tuvo la primera parte en tantos países, quisimos hacer una película que no defraudara y que la gente no salga diciendo que las segundas partes no funcionan.



Ese fue un reto que nos pusimos y parece que lo hemos conseguido”, armó David Alonso. Al tener un logro tan importante en taquilla, el director Enrique Gato expresó que fueron precisamente sus ganas de pulir el trabajo lanzado hace cinco años, una de las razones que siempre los acompañó en el proyecto. “Queríamos superarla porque sabíamos que lo podíamos hacer mejor.



En la primera entrega había cosas que quizá nos hubiera gustado hacer mejor y queríamos dar el doble peso con esta segunda entrega”. Además de colegas, Gato y Alonso gozan de su amistad, pero también saben los defectos de cada uno.



“Yo tengo muy poco malo que decir de Enrique, lo único es que es muy difícil seguirle el paso porque es la persona más trabajadora que conozco, es un trabajador brutal. Tenemos la suerte de que esta no es nuestra primera colaboración pero sí la primera vez que codirigimos.



Yo llevo trabajando Lightbox, el estudio que hace las películas de Tadeo, desde la primera película y también tenemos la suerte de que, al ser un estudio relativamente pequeño para lo que es un estudio de animación, puedes trabajar más codo con codo”, dijo Alonso.



Gato admitió que espera replicar el éxito alcanzado con la primera parte, de la que expresó, jamás esperó tuviera el éxito tanto dentro como fuera de España.



“Yo siempre digo que si alguien me hubiera pronosticado en aquella época que iba a pasar todo esto, le hubiera dicho: Estás mal de la cabeza. Trabajas siempre porque lo que hagas tenga éxito y, sobretodo, que la gente guste tanto, pero llegar a estos niveles es prácticamente imposible”.



Sobre si considera que Lightbox, el estudio al que pertenecen, pudiera competir con otros grandes de la animación como Pixar, su compañero armó: “Desde luego sería un sueño. Sería un premio llegar ahí pero no creo que es algo que puedas plantearte, simplemente trabajas día a día. Es complicado porque en España no tenemos los presupuestos que gozan en Estados Unidos, esto es casi un David contra Goliat, pero nunca se sabe”.



Ambos expresaron que aun cuando Tadeo es todo un personaje en la pantalla grande, se sintieron identificados con ciertas características que tiene, lo cual ha hecho que al momento de trabajar sintieran que lo hacían más con un amigo que con un simple personaje.



Esta conexión, dijeron, la vieron reflejada también en la respuesta de la gente, que incluso llegó a adornar coches alegóricos con el explorador y fue entonces que para ambos estaba claro que las historias de este peculiar dibujo animado están lejos de terminar, sin cerrar incluso la posibilidad de trabajar con otros directores con el fin de nutrir la historia.



“Ya se está hablando de sacar más secuelas del personaje, al ver que ésta también está funcionando. Nos encantaría colaborar con más directores, las visiones y la forma de hacer películas; ojalá podamos hablar de invitar a más”.