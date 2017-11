Alejandro Fernández presenta colección Deluxe de su álbum 'Rompiendo fronteras'

TIJUANA, Baja California(GH)

Después del éxito de Rompiendo fronteras, que obtuvo el primer lugar de la lista Top Latin Albums y Latin Pop Albums de Billboard, además de estar nominado a los Latin Grammy como el "Mejor Álbum Pop Vocal Contemporáneo", Alejandro Fernández presenta: Rompiendo fronteras Deluxe.



Esta exclusiva nueva versión incluye 9 videos inéditos y audio en vivo desde el Hospicio Cabañas en Guadalajara, donde los fans podrán sumergirse en una bohemia íntima en la que Alejandro hace gala de una de las mejores voces latinoamericanas de los últimos tiempos.



Con temas que tocan desde su raíz vernácula mexicana como "Agridulce" a temas que demuestran su calidad interpretativa con tintes clásicos como "Un beso a medias" , además de sus exitosos sencillos "Quiero que vuelvas" recientemente nominada a Record of the Year en Latin Grammy, o su colaboración con la banda de pop/rock colombiana Morat "Sé que te duele", Rompiendo fronteras es sin duda el trabajo más vanguardista de su carrera.



La versión Deluxe de Rompiendo fronteras ya está a la venta y disponible en todas las plataformas digitales.



Tracklist - CD

Quiero Que Vuelvas

Tienes Que Entender

Sé Que Te Duele

Agridulce

Pude

Inocente

En Lo Correcto

Cuando Más Te Amaba

No Pude

Un Beso A Medias

Cuando Gane La Distancia

Quiero Que Vuelvas - Live From El Hospicio Cabañas/ 2017

Tienes Que Entender - Live From El Hospicio Cabañas/ 2017

Sé Que Te Duele - Live From El Hospicio Cabañas/ 2017

Agridulce - Live From El Hospicio Cabañas/ 2017

Pude - Live From El Hospicio Cabañas/ 2017

En Lo Correcto - Live From El Hospicio Cabañas/ 2017

Cuando Más Te Amaba - Live From El Hospicio Cabañas/ 2017

Un Beso A Medias - Live From El Hospicio Cabañas/ 2017

Inocente - Live From El Hospicio Cabañas/ 2017



