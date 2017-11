Actriz Paz de la Huerta denuncia violaciones de Harvey Weinstein

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La actriz estadounidense Paz de la Huerta aseguró que el productor Harvey Weinstein la violó dos veces en 2010, aumentando la lista de presuntas víctimas abusadas por el ex magnate de Hollywood.



La policía de Nueva York "está al tanto de las denuncias de asalto" sexual, dijo el sargento Brendan Ryan. "Las estamos investigando de manera activa".



El ocial indicó que están "colaborando con el fiscal de Manhattan", que según la cadena CBS ya habría asignado un procurador de crímenes sexuales para este caso. La fiscalía no respondió aún a los llamados.



De la Huerta, de 33 años y descendiente de nobles españoles, contó a la revista Vanity Fair los dos presuntos asaltos ocurridos en Nueva York, con poco más de un mes de diferencia.



La primera fue en noviembre de 2010, cuando Weinstein le ofreció llevarla a su apartamento en Nueva York y pidió subir para tomar un trago.



"Sentí miedo, no fue consensuado, todo pasó muy rápido. Rápido se encajó dentro de mí y cuando terminó me dijo que me llamaría", dijo la actriz conocida por su papel en la serie de HBO "Boardwalk Empire".



El segundo ocurrió en diciembre. El productor, ebrio, se apareció en su edificio y exigió subir. "Fue repugnante, es como un cerdo (...) me violó".



Decenas de mujeres han denunciado en estos días haber sido acosadas o violadas por el otrora influyente productor cinematográfico.



Según conteo publicado en Twitter por una de sus presuntas víctimas, la italiana Asia Argento, 94 en total fueron acosadas o abusadas y 14 dicen haber sido violadas. Weinstein insiste que todas las relaciones fueron consensuadas.