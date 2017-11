'Los hombres le tenemos miedo a nuestro lado femenino': Mark Ruffalo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

A sus casi 50 años, que cumple este 22 de noviembre, Mark Ruffalo está listo para batirse a duelo con el rubio Chris Hemworth, primero a golpes y luego como su aliado contra los villanos de Thor: Ragnarok (2017), cinta 17 del universo Marvel, donde ahora el buen humor y los chistes son parte del arsenal de estos superhéroes.



Pero para Ruffalo no todo es cosa de risa en estos días. Apenas hace unas semanas lanzó el grito en sus redes sociales para apoyar a las víctimas de acoso sexual en Hollywood, acción que fue aplaudida por el gremio de actrices, que agradecieron su solidaridad como colega.



“Creo que lo que estamos viendo es profundamente fuera de balance. Cuando el sistema está construido en un orden patriarcal, perdemos el balance.



Como hombres, perdemos nuestro lado femenino que tiene que ver con la intuición, mayor misericordia y más compasión”, dice Ruffalo, cuyo personaje de Hulk en la película de estreno Thor: Ragnarok (2017) está cargado de la testosterona que lo torna en un gigantón verde que aplasta todo por doquier.



Las raíces de Hulk en el cómic de 1962 de la pluma de Stan Lee y Jack Kirby, lo planteaban como un moderno Doctor Jeckyll y Mr. Hyde, siempre lidiando con los sentimientos más primitivos pero con una nobleza y humanidad del alma del doctor Bruce Banner que siempre deseaba usar esa fuerza para el bien común.



En entrevista con El Universal, Ruffalo usa la dicotomía de Hulk, para explicarnos su sentir sobre ese reto del hombre moderno en relación con el sexo opuesto. “Dentro de nosotros está esa necesidad de tener balance, entre lo masculino y lo femenino.



Vemos cómo lo femenino está tan suprimido en el hombre, porque tiene tanto miedo de sentirlo, que lo que sucede es que nos escondemos tras la masculinidad que no es más que miedo y el perder confianza.



Es nuestra falta de habilidad para creer. Creer en alguien o algo exige cierto nivel de valentía”, afirma.



Ruffalo ha sido favorito de la audiencia femenina desde hace muchos años, cuando se mostró como un hermano compasivo, al lado de Laura Linney, en Puedes contar conmigo (2000), para luego ser el interés romántico de Reese Witherspoon en Como si fuera cierto (2005) y tener después tres nominaciones al Óscar por sus papeles en Los niños están bien (2010), Foxcatcher (2014) y Spotlight (2015), todos papeles festejados por combinar fuerza con sensibilidad, lo cual también queda descubierto en su versión de Hulk cada vez que regresa a su forma humana.



Y mientras comparte que está listo para producir y protagonizar una miniserie para la cadena HBO, donde una vez más la dualidad es parte de su personaje, pues su hermano gemelo padece esquizofrenia en la adaptación de la novela I know this much is true de Wally Lamb, Ruffalo concluye diciendo sobre su convivencia con el sexo opuesto: “Tengo mucho que aprender aún, sobre lo que es valorar a una mujer. Este tema de equidad nos asusta aun como hombres”.