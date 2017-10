Defienden a Luis Gerardo Méndez tras exposición de audio

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Aunque recientemente se dio a conocer un audio en el que las preferencias sexuales de Luis Gerardo Méndez son expuestas, la comunidad artística y los fans han mostrado su apoyo al actor de "Club de Cuervos", al mismo tiempo que condenan la invasión a su privacidad.Uno de ellos es Susana Zabaleta, quien a través de su Twitter mostró su apoyo al actor de 35 años nacido en Aguascalientes. "¿Vidas privadas y preferencias expuestas? El que esté libre de culpa, que aviente la primera piedra. Mi apoyo total a Luis Gerardo Méndez", posteó Zabaleta en su red.Polo Morín, fue otro actor que sin dedicar el tuit a Méndez, señaló a través de su red social que "Vergüenza debería de darle quien se mete ilegalmente con la privacidad de alguien. Tanto los que publican como los que consumen".Por su parte, José María Yázpik, amigo del actor dijo a través de sus redes que "La sexualidad de cada quien es asunto privado y a nadie tiene por qué importarle. No nos distraigamos, hay un país que reconstruir. Abrazos".Enrique Fierro, actor que participa en la teleserie "Muy padres" de Imagen TV, señaló que más que preocuparse por las preferencias de Méndez, se debería enfocar ese esfuerzo en la reconstrucción de México tras el sismo. "Preocupémonos por México, que nos necesita bastante... no por la vida sexual de Luis Gerardo Méndez. ¡Les encargo!", dijo.Así como estos colegas de Méndez, otros cibernautas rechazan la invasión a la privacidad del actor. El usuario Lucho Cano, defendió el derecho de Luis Gerardo de vivir su sexualidad."Luis Gerardo Méndez tiene el mismo derecho de hacer tríos como muchos gays, solo que es figura pública y lo linchan", señaló en su cuenta de Twitter.Por su parte, la tuitera @mafer dijo que "no entiendo porque se escandalizan por la vida sexual de Luis Gerardo Méndez, no es el primero ni será el último en hacer tríos".