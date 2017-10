TV Azteca recibe a Lupita Jones

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El concurso Mexicana Universal (antes Nuestra Belleza) se ha incorporado a TV Azteca. Lupita Jones y directivos de la televisora del Ajusco firmaron un contrato para hacerse cargo, en conjunto, del famoso certamen de belleza.



"En nombre sea de Dios", dijo Lupita antes de plasmar su rúbrica durante el evento que fue transmitido en vivo en Facebook. Enseguida, firmaron los ejecutivos.



"Con mucha ilusión, esto es el inicio de algo nuevo y que me llena de emoción, sobre todo el sentir que con todas las pláticas que hemos tenido, por parte de la empresa existe este entusiasmo por darle un gran impulso al certamen, por cobijarlo en todos los sentidos, en toda la infraestructura de la empresa", señaló Jones.



"Me presento como parte ahora de TV Azteca, me hace sentir muy contenta después de tantos meses de platicar, sobre todo, compaginar un proyecto que para mí representa un proyecto de vida porque es a lo que me he dedicado estos últimos 26 años, que es generar plataformas que permitan el desarrollo y crecimiento de la mujer mexicana".